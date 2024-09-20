ВСУ испытывают на полосе препятствий танки Leopard 1A5. Видео

Украинские защитники получили новую партию германских танков Leopard 1A5. В настоящее время танкисты одного из подразделений Сухопутных войск обкатывают их на полосе препятствий.

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Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он отметил, что эти немецкие танки "быстрее и точнее Т-64 и Т-72".

Генерал также показал, как наши защитники обкатывают на полосе препятствий, полученных от партнеров Leopard 1A5.

"Разворот на месте, проезд на узком участке, преодоление минно-взрывных заграждений, заезд на горку без отката – обязательные упражнения, которые до автоматизма оттачивают мехводы", – рассказал военный.

Leopard 1А5 – о чем идет речь

Leopard 1 считается боевым танком второго поколения. Это очень старая техника, ведь она взята на вооружение еще в 1965 году. Тем не менее, даже сегодня Leopard 1 находится на вооружении в 12 странах на четырех континентах.

Здесь дело в букве и цифре A5. Это отметка модификации танка. В частности, A5 означает последнюю модификацию танка с 1987 года. То есть фактически Leopard 1A5 на три года младше указанного Т-64.

В отличие от упомянутых генералом Т-64 и Т-72 немецкий A5 (пять означает количество проведенных модернизаций) имеет стабилизатор вооружения, новую прицельную и компьютеризированную систему управления огнем, а также турбированный дизель на 830 л.с.

Система управления вооружением – это EMES 18, созданная на основе системы для танка Leopard 2. Поэтому Leopard 1A5 по конкретно этому показателю даже превышает Т-64БВ, Т-72Б и Т-80.

Танк имеет 105-мм нарезную пушку, позволяющую соответствующим бронебойным подкалиберным снарядом пробивать 450-500 мм брони на дистанции 2 км.

Эффективность использования Leopard 1A5 зависит от количества одновременно действующих машин.

"Одно дело, когда полсотни Leopard 1A5 разбрасывают по всем подразделениям по несколько единиц в каждую. И совсем другое – когда их сосредоточат в одной бригаде", – отмечают военные эксперты.

Павлюк не уточнил, сколько именно машин Leopard получили Сухопутные Силы ВСУ на этот раз. Очевидно, это те же танки, которые нам Германия обещала на последнем "Рамштайне".

Как сообщал OBOZ.UA, тогда министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что Германия и другие европейские партнеры "хотят в ближайшее время передать украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5".