ВСУ контролируют более половины Клищиевки: Жорин рассказал о ходе боев. Карта

Украинские силы контролируют "более половины" населенного пункта Клещиевка на Бахмутском направлении. Захватчики еще пытаются удержать "полторы улицы", однако с незначительным успехом и неся при этом значительные потери.

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По линии Клещиевка – Андреевка – Курдюмовка оккупанты вынуждены отступать. Об этом рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в комментарии "Радио Свобода".

Силы обороны Украины контролируют большую часть Клещиевки, упорные бои за этот населенный пункт на Бахмутском направлении ведут, в частности, воины 3 ОШБр.

"Большая часть, я бы даже сказал, что более половины населенного пункта контролируется украинскими силами. Осталось небольшое количество, наверное, полторы улицы, которые еще частично пытается контролировать враг. Но ему это очень плохо удается", – отметил Жорин.

Замкомбрига 3 ОШБр констатировал, что по линии Клещиевка – Андреевка – Курдюмовка враг вынужден отступать под давлением украинских сил.

"Постоянно пытается действительно понемногу отступать по всей линии Клещиевка – Андреевка – Курдюмовка. Враг несет ежедневно огромные потери в личном составе и вынужден откатываться назад, просто на ходу создавая себе новые позиции, на которых он пытается закрепиться", – рассказал Жорин.

В то же время он упомянул о том, что "российские освободители" практически стерли с лица земли не только Бахмут, но и села вокруг него.

"Населенными пунктами эти места уже называются условно. Наверное, у них еще есть адреса, наверное, у них еще есть... иногда можно догадаться, где были здания. Но от населенных пунктов там мало что осталось. Дело в том, что россияне уничтожили почти все, что там было. И иногда сложно угадать даже, где проходила улица, где проходила граница между домами. Это просто сплошные руины. И вот за эти руины идет борьба", – подчеркнул Жорин.

Напомним, ранее в сети показал неудачный российский штурм под Бахмутом. Враг получил мощный отпор и вынужден был прибегнуть к "жесту доброй воли", понеся потери.

Между тем экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что "единственное достижение России за зимнее наступление – уничтожение Бахмута".

Он отметил, что за оккупацию руин небольшого райцентра Россия заплатила жизнями минимум 25 тысяч своих солдат.