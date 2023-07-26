На фронте в Украине был ликвидирован 54-летний российский подполковник Олег Сморкалов, родом из села Мяглово Всеволожского района Ленинградской области. Оккупанта "денацифицировали" еще 1 июня вблизи Лимана Донецкой области.

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Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, традиционно представившие гибель путинского террориста как героическую. Отмечается, что россиянин всю жизнь был военнослужащим и находился на пенсии, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Однако желание убивать украинцев было настолько сильным, что Сморкалов отправился в военкомат, чтобы вернуться на службу.

Далее, как пишут пропагандисты, оккупанта назначили начальником инженерной службы мотострелкового батальона в одну из воинских частей Луги и отправили в зону "СВО". Военного преступника уже похоронили в республике Марий Эл, где живет его мать. У оккупанта остались бывшая жена и 13-летний сын.

Напомним: также в Запорожском направлении в Украине ликвидировали российского пропагандиста Ростислава Журавлева. Еще несколько пропагандистов "РИА Новости" и "Известий" получили ранения при обстреле в районе Пятихаток.

Кремлевские пропагандисты также не смогли удержаться от соблазна использовать смерть коллеги для очередной истерики по предоставлению Украине американских кассетных боеприпасов.

"МО РФ сообщило, что во время эвакуации военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса", – отметили "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на фронте в Украине ликвидировали российского полковника Евгения Вашунина, который был командиром подразделения оккупантов, известного как "Ленинградский полк". Его уничтожили 14 июля, на каком направлении – не сообщается;

– также на войне в Украине был ликвидирован еще один полковник оккупационной российской армии – Максим Харламов. Он еще в начале июня командовал 96-й отдельной разведывательной бригадой ВС РФ, а затем "демилитаризировался".