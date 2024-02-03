ВСУ ликвидировали сотни оккупантов и уничтожили 140 дронов: Тарнавский рассказал о потерях РФ на Таврическом направлении

На Таврическом направлении воины Вооруженных сил Украины продолжают стойко держать оборону, а также проводят активные действия на определенных направлениях, нанося потери армии страны-агрессора РФ. За прошедшие сутки общие потери врага убитыми и ранеными составили 382 человека.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Также наши защитники уничтожили на этом направлении 30 единиц военной техники захватчиков без учета БПЛА.

В частности, они "демилитаризовали" четыре танка, пять боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем войск РФ. Кроме того, у врага стало меньше на 14 автомобилей и одну единицу специальной техники. Также наши Силы обороны за сутки уничтожили два склада с боеприпасами россиян.

"Нейтрализовано или уничтожено 140 БПЛА разных типов", – добавил Тарнавский.

Напомним, что Таврическое направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 30 января разгромили колонну российской техники в Донецкой области. Захватчики на танках, БМП и МТ-ЛБ пошли в массированное наступление на позиции украинских воинов в районе Новомихайловки недалеко от Марьинки.

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