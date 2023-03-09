ВСУ ликвидировали за сутки 590 оккупантов и уничтожили 13 ББМ: данные Генштаба

Войска России, вторгшиеся в Украину 379 дней назад, за это время лишились более 6,7 тыс. бронемашин и 592 единицы армейской авиации. Однако больше всего враг потерял живой силы – украинские воины ликвидировали уже 156 120 оккупантов.

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Накануне на "концерт Кобзона" отправились 590 российских захватчиков. Обновленные данные по потерям ВС РФ обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества живой силы захватнического войска, за сутки на фронте защитники уничтожили еще 13 его боевых бронированных машин (всего 6736), пять танков (3441), две артиллерийские системы (2465).

Также бойцы ВСУ сожгли одно средство ПВО (всех 254), одну единицу автомобильной техники и автоцистерн (5331) и одну единицу спецтехники (237) ВС РФ.

Кроме этого, всего с начала войны уничтожено 2098 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 488 РСЗО, 303 самолета, 289 вертолетов, 18 кораблей/катеров российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы СБУ сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа. Уничтожили вражескую технику с помощью современного FPV-дрона, позволяющего через встроенную камеру наблюдать за всеми перемещениями беспилотника в реальном времени.

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