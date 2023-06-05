ВСУ ликвидировали за сутки 410 оккупантов, сожгли по 11 танков и ББМ врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 4 июня ликвидировали на фронте 410 оккупантов и сбили в небе 14 дронов. За почти полные 467 суток полномасштабной войны потери личного состава ВС РФ уже достигают 210 350 военнослужащих и наемников.

Видео дня

Запас техники и вооружения захватчиков за последние сутки поредел на 70 единиц. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Украины за прошедшую неделю (20 мая – 4 июня) российских военных преступников часто посещала "бавовна". Благодаря точным ударам, ВСУ отминусировали там по меньшей мере четыре склада БК и 12 баз, командных пунктов, штабов армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!