ВСУ ликвидировали за сутки 780 оккупантов и уничтожили авиацию врага: данные Генштаба

Войска РФ, вторгшиеся в Украину одиннадцать месяцев назад, за это время лишились более чем 6,3 тыс. бронемашин и 574 самолета с вертолетами. Однако больше всего враг понес потери в живой силе – на сегодня ликвидировано уже 123 860 российских солдат и офицеров.

Видео дня

Накануне к рядам "двухсотых" присоединились еще 780 оккупантов из страны-агрессора. Обновленные данные по потерям ВС РФ обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава, украинские воины уничтожили на фронте еще 27 боевых бронированных машин (всего 6334), 15 артиллерийских систем (2169) и 14 танков (3175) вражеской армии.

В металлолом защитники превратили 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 4986) и одну – спецтехники (195), две РСЗО (452) оккупантов.

В небе бойцы сбили шесть российских БПЛА оперативно-тактического уровня (вех 1908), два самолета (292) и вертолет (282).

Неизменным осталось количество обезвреженных крылатых ракет ВС РФ – 749, средств ПВО – 220 и кораблей/катеров – 18.

Напомним: ночью 26 января РФ атаковала Украину дронами-камикадзе иранского производства. Все 24 вражеских "Шахеда" были сбиты украинскими силами ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники из Госпогранслужбы в боях у Бахмута уничтожили штурмовое подразделение оккупантов. В ад они отправили десяток захватчиков из рядов ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!