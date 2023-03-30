ВСУ ликвидировали за сутки 560 оккупантов и уничтожили 12 вражеских артсистем: данные Генштаба

Защитники Украины во время боев 29 марта "демилитаризовали" 560 оккупантов из страны-агрессора России. На 400-й день полномасштабной войны в российской армии недосчитывают уже 172 900 солдат и офицеров.

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Из техники и вооружения врага за это время наши воины больше всего уничтожили ББМ. Обновленные данные о потерях ВС РФ обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что накануне бойцы Сил обороны обезвредили 12 артиллерийских систем (всего 2671) и восемь боевых бронированных машин (6974) вражеской армии.

Также защитники сожгли один танк (в общем 3610) и одно средство ПВО (278) оккупантов.

Кроме того, было уничтожено 12 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (всех 5518) и три единицы спецтехники (291).

Список остального вооружения и техники захватчиков остался неизменным, на сегодняшня "демилитаризировано":

– 2239 БПЛА оперативно-тактического уровня;

– 911 крылатых ракет;

– 526 РСЗО;

– 306 самолетов;

– 291 вертолет;

‒ 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Британии Бен Уоллес привел оценки США, заявив, что в войне против Украины Россия потеряла более 220 тыс. военных и наемников. По его словам, речь идет об убитых и раненых оккупантах.

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