ВСУ ликвидировали за сутки 820 оккупантов, уничтожен один самолет и 9 танков: данные Генштаба

За минувшие сутки, 17 января, украинские защитники ликвидировали еще 820 вояк армии государства-террориста России. Таким образом общее количество живой силы войск агрессора, что с начала полномасштабной войны пало в Украине из-за амбиций диктатора Владимира Путина, уже достигло 117 770 человек.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 18 января. Кроме того, подразделениями Сил обороны были уничтожены еще десятки единиц техники, в том числе 9 танков (в общей сложности с начала полномасштабной войны уже 3130), 10 боевых бронированных машин (всего 6225 единиц), 4 артиллерийские системы (всего 2108 единиц).

Кроме того, армия агрессора за минувшие сутки потеряла одну установку РСЗО (в общей сложности 442 от 24 февраля 2022 года), один самолет (287 единиц с начала войны) и 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (в общей сложности 1876). Также украинские защитники 17 января уничтожили 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 4889).

Общие потери другой техники россиян за период с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года таковы:

– средства ПВО – 220 единиц;

– вертолетов – 276 единиц,

– крылатые ракеты – 749 единиц,

– корабли, катера – 17 единиц,

– специальная техника – 190 единиц.

Напомним: накануне стало известно, что спецназовцы СБУ устроили захватчикам "демобилизацию", в результате чего окопы под Бахмутом, где продолжаются ожесточенные бои, пополнились свежими трупами.

Украинские спецназовцы обнаружили траншеи врага во время аэроразведки. Они уже были усеяны трупами оккупантов, а после серии попаданий дронами-камикадзе по позициям врага количество "хороших россиян" значительно увеличилось.

Кроме того, артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ ударом уничтожили 25 наемников ЧВК "Вагнер" на Соледарском направлении. Они нанесли удар по окопу, где скопились оккупанты.

В траншее, обнаруженной аэроразведчиками, украинские воины насчитали по меньшей мере 35 российских оккупантов. Из-за концентрированного размещения "вагнеровцев" большинство из них были ликвидированы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские пограничники выбили из Бахмута в Донецкой области штурмовой взвод российских оккупантов, в результате чего враг потерял 12 человек убитыми и около 17 ранеными. Под прикрытием своей артиллерии противник пытался штурмовать передовые позиции защитников;

– аэроразведчики батальона К2 54 отдельной механизированной бригады с помощью дрона похитили рацию российских оккупантов с вражеских позиций. С помощью устройства удалось получить важную оперативную информацию.

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