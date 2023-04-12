ВСУ ликвидировали за сутки 730 оккупантов, уничтожено 5 танков: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 180 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 11 апреля, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 730 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 5 танков, 5 боевых бронированных машин и 5 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3646 танков, 7043 ББМ и 2770 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 535 единицы реактивных систем залпового огня и 282 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 307 самолетов, 293 вертолетов и 2334 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 911 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5630 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 319 – специальной техники.

Напомним, в ВСУ предполагают, что наемники российской частной компании "Вагнер" в Бахмуте Донецкой области могут "закончиться" через месяц-два. Их группировка будет полностью разбита, если враг не наладит логистику и не изменит тактику.

Ранее сообщалось, что самым дешевым орудием для "демилитаризации" врага оказался гражданский дрон, а самым дорогим – переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Недавно очередной российский оккупант пожаловался на будни войны в Украине, большие потери и безразличие командования. Военный РФ попросил жену вытащить его из фронта. Захватчик жаловался, что из 100 людей в роте осталось 35, а домой можно попасть только "300-м" или "200-м".

Как сообщал OBOZREVATEL, наши защитники продолжают очищать украинскую землю от российских оккупационных войск. В Бахмуте Донецкой области украинские военные показали, как уничтожают путинских захватчиков.

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