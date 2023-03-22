ВСУ ликвидировали за сутки 920 оккупантов, уничтожено 5 танков и 8 ББМ: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 167,4 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 21 марта, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 920 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 5 танков, 8 боевых бронированных машин и 3 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 3557 танков, 6887 ББМ и 2589 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 509 единиц реактивных систем залпового огня и 272 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 305 самолетов, 290 вертолетов и 2183 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 909 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5434 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 270 – специальной техники.

Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны в районе Бахмута ликвидировали группу оккупантов и склад боеприпасов. Операторы ССО провели аэроразведку, а артиллеристы Сил обороны точным огнем уничтожили врага.

Ранее сообщалось, что украинские воины зрелищно уничтожили опорный пункт врага на Купянском направлении. Были ликвидированы оккупанты и их БК, накопленный на "опорнике".

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Джанкое вечером 20 марта слышали несколько взрывов. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что во время взрывов были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

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