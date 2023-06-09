ВСУ могут форсировать Днепр, из-за подтопления часть войск врага попала в ловушку, – генерал

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС и связанного с ним подтопления часть сил российской оккупационной армии могла оказаться в водном плену, отрезанная от основной группировки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Этим преимуществом может воспользоваться украинская армия и форсировать реку Днепр.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Да, вода затопляет определенные регионы, возможно, на несколько дней это откладывает контрнаступление наших войск, но это также дает нам перспективы и преимущества", – заявил он.

По словам генерала, часть войск РФ и их укреплений оказалась подтопленной и оторванной от основной группировки. "Некоторые на отдельных островках, полузатопленные войсковые части, сооружения, укрепрайоны, которые они делали долго, сейчас оказались отрезанными от основной части. Это, конечно, ограничит их возможности маневра", – заметил Маломуж.

Он подчеркнул, что это может стать "полем деятельности" для Украины. "Мы можем применять здесь огневые средства, уничтожая противника, или высаживать десанты для проведения эффективных операций. Причем, враг не будет иметь подкрепления и возможности куда-то уйти".

В контексте контнаступления ВСУ, генерал заметил, что подрыв ГЭС и затопление могут отсрочить его начало всего на несколько дней. Но украинская армия может действовать даже в такой ситуации.

"Мы можем двигаться по суше, где нет подтоплений, мы можем форсировать Днепр в определенных местах – там, где позиции россиян ослаблены. И, конечно, мы можем продолжить определенные наступательные действия в подтопленных регионах, когда через 3-5 дней вода спадет", – подытожил он.

Полную версию интервью с Николаем Маломужем вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 6 июня российская оккупационная армия совершила подрыв плотины Каховской ГЭС. Из-за масштабного подтопления объявлена эвакуация местного населения. По оценкам "Укргидроэнерго", ГЭС не подлежит восстановлению.