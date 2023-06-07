Генерал Маломуж: после подрыва Каховской ГЭС у врага осталось только два шага. Интервью

Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами был связан с рядом причин. Прежде всего, враг боялся, что контрнаступление ВСУ начнется со дня на день и этим терактом хотел предотвратить его. В запасе у оккупанта осталось только два рычага для существенного изменения ситуации на фронте: это подрыв Запорожской атомной электростанции и применения ядерного оружия.

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Тем не менее, вероятность такого развития событий крайне мала. Одновременно теракт на Каховской ГЭС не станет большим препятствием для наступления ВСУ, он лишь отложит его на несколько дней. Более того – в результате затопления части территорий Украины некоторые укрепления врага фактически оказались в ловушке, став удобной мишенью для ЗСУ. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Была ли у оккупанта сугубо военная цель у подрыва дамбы Каховской ГЭС? Или здесь все же больший упор делался на экологическую катастрофу в Украине?

– В первую очередь, необходимо определить причины такого подрыва. Враг и в целом руководство России ориентировано на то, что они сегодня уже не имеют стратегических перспектив наступательных операций и переходят к обороне. Они также понимают, что сейчас Украина определяет свои сектора наступательных операций.

И самое главное – они считают, что южный коридор и проход к Крыму являются для них стратегически более важными, чем восток нашей страны. Там они еще имеют прямую коммуникацию с Россией, но здесь, если украинская армия проводит успешную наступательную операцию на Запорожском, Херсонском направлениях, она на плечах отступающих может зайти в Крым, перерезав Крымским мост и нейтрализовав Черноморский флот ракетами и беспилотниками.

Соответственно, так мы создадим условия полного освобождения не только юга, но и Крыма. И это для России стратегический провал.

– Как на самом деле враг может сдержать стратегическое контрнаступление украинской армии на юге?

– Здесь есть несколько факторов. У России нет достаточных вооруженных сил, подорваны ее основные части и основные боевые средства.

Таким образом, осталось только три фактора, поэтапно: подрыв Каховской ГЭС и затопление региона, далее подготовка к подрыву Запорожской атомной электростанции и шантаж – это уже крайний вариант, поскольку это очень чувствительная тема для всего мира. И третье – когда встанет вопрос о конце режима, когда украинская армия будет успешно наступать, это, конечно, применение ядерного оружия. Это сугубо гипотетический вариант, который маловероятен.

Формат, который они задействовали, подрыв Каховской ГЭС был связан с тем, что они предполагают, что контрнаступление на юге начнется сегодня-завтра. Но в военном формате это не имеет для нас глобального значения. Да, вода затопляет определенные регионы, возможно, на несколько дней это откладывает контрнаступление наших войск.

Но это также дает нам перспективы и преимущества, так как часть российских войск и укреплений также оказывается подтопленной. Некоторые на отдельных островках, полузатопленные войсковые части, сооружения, укрепрайоны, которые они делали долго, сейчас оказались отрезанными от основной части. Это, конечно, ограничит их возможности маневра.

С другой стороны, это поле деятельности Украины. Мы можем применять здесь огневые средства, уничтожая противника, или высаживать десанты для проведения эффективных операций. Причем, враг не будет иметь подкрепления и возможности куда-то уйти.

Еще одна составляющая – наши перспективы. Мы можем двигаться по суше, где нет подтоплений, мы можем форсировать Днепр в определенных местах – там, где позиции россиян ослаблены. И, конечно, мы можем продолжить определенные наступательные действия в подтопленных регионах, когда через 3-5 дней вода спадет.

Да, возможно, подрыв Каховской ГЭС притормозит нашу наступательную операцию в определенных секторах, если мы решим наступать так. Но окончательного решения еще нет и враг, возможно, действовал на упреждение – с перепуга, из-за дезинформации и так далее.

– Еще в прошлом году говорилось о том, что в случае подрыва Каховской ГЭС Крым может остаться без воды на 10-15 лет. Значит ли это, что сегодня Кремль готов пожертвовать Крымом ради достижения других целей? Можно ли сказать, что враг готов сдать Крым?

– На сегодняшний день они не готовы сдать Крым, но они также не готовы проиграть. Украинское успешное наступление на юге и захват Крыма станет для них полным провалом. Они исходят из того, что сегодня важнее и что смертельно опасно.

Смертельно опасными для них, конечно, являются наши контрнаступательные операции на юге. При этом уже не важно, как бы сложилась ситуация по водоснабжению, потому что они все равно теряли бы Крым. Самая актуальная задача для них – остановить ВСУ с помощью подрыва Каховской ГЭС. Они думают, что будет так, как в фильме "Захар Беркут", но ситуация сейчас уже совсем не та. Сегодня у Вооруженных Сил другие технологии и возможности, которые действуют очень грамотно, моделируя ситуацию.

Конечно, подрыв ГЭС – это тяжелая ситуация, но мы предполагали такие сценарии и готовились. Мы готовы и к наступлению, и к эвакуации.

Понятно, что в России будут отрабатывать информационную операцию, обвиняя Украину – дескать, украинцы провели диверсию, чтобы, с одной стороны, создать экологическую катастрофу, а с другой, ограничить крымчан по воде. Это еще одна попытка настроить жителей Крыма против украинских властей, которые намерены их "гнобить".

Но для Крыма в целом это не критично. Если говорить об освобождении и юга материковой части Украины, и Крыма, то, конечно, определенные трудности будут. Но Крым уже был в ситуации, когда мы не поставляли воду и там задействовали внутренние ресурсы.

Думаю, когда мы освободим Крым, будет частично восстановлена поставка воды из канала, пусть и в ограниченном объеме. Но это будет перспектива. Тем более, что 700 тысяч россиян, поселившихся в Крыму, оставят полуостров и, соответственно, потребление сократится.

Поэтому я уверен, что проблема не будет длиться десятилетиями. Ее можно поэтапно решить за несколько лет.