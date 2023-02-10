ВСУ могут использовать британские ракеты большой дальности для ударов по целям в Крыму – Times

Воины Вооруженных сил Украины готовы использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по российским целям во временно оккупированном Крыму. Среди возможных вариантов называют противокорабельные "Гарпуны", которые бьют на 240 км, и авиационные "Штормовые тени" – 560 км.

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О такой вероятности пишет газета The Times. Хотя в Лондоне лишь озвучили намерение предоставить Киеву "дальнобойное вооружение", не прибегая к подробностям ни относительно его типа, ни сроков.

Издание ссылается на слова источника, подтвердившего, что под фразой об уничтожении вражеских военных объектов "в глубине оккупированных территорий" с помощью ракет большой дальности президент Украины Владимир Зеленский имел в виду возможность ударов по Крыму.

"Киев готов к подобным действиям", – указал собеседник влиятельной британской газеты.

Во время визита украинского лидера в Великобританию 8 февраля премьер-министр страны Риши Сунак подтвердил, что Лондон готовится передать Киеву "дальнобойное вооружение".

Ни британские, ни украинские официальные лица не уточняют, что именно это означает, однако ранее Британия уже анонсировала возможность предоставления Украине ракет большой дальности.

The Times пишет, что речь идет о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км, которые можно модифицировать для нанесения ударов по наземным целям (такие Украина получила от Дании после весны 2022-го, вместе с пусковыми установками для их запуска). Другой вариант – авиаракеты Storm Shadow, дальность поражения которых достигает 560 км (около 250 км экспортного варианта).

Передачу вторых опрошенные изданием эксперты назвали маловероятной. По их словам, это означает, что Великобритания дает Украине вооружение большей дальности, чем США, а это "поставит Вашингтон в неудобное положение".

Напомним: 17 декабря в британском Минобороны сообщили об отправке Украине партии современных ракет Brimstone 2 – без уточнения количества, но с указанием, что это уже не первая поставка Киеву вооружения, прозванного "киллером российских танков и катеров".

Министр обороны Бен Воллес заявил, что не исключает поставки Украине крылатых авиаракет Storm Shadow. Он уточнил, что такое оружие нужно Силам обороны не для нападения на РФ, а для того, чтобы оградить себя от российских атак.

Более чем через месяц стало известно, что Соединенное Королевство отправит ВСУ еще 600 Brimstone 2 и эскадрилью основных боевых танков Challenger 2. Тогда же отмечалось, что Лондон готов поставлять Киеву ракеты большой дальности класса ATACMS.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США подтвердили передачу Украине ракет GLDSB с дальностью поражения до 150 км. Военный эксперт Петр Черник объяснил, что они будут способствовать созданию условий для качественных контрнаступательных действий ВСУ, которые с помощью этого оружия смогут уничтожать логистические пути врага.

Тогда в Пентагоне заявили, что это ВСУ решать, как применять дальнобойные GLSDB, в том числе и относительно Крыма. Там подчеркнули, что Украина самостоятельно принимает решение об операциях по освобождению своих территорий от российских оккупантов.

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