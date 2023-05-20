ВСУ мощно ударили по врагу: уничтожены десятки дронов, артиллерия и станции РЕБ оккупантов

Украинские военнослужащие продолжают наносит большие потери российской террористической армии. Только за прошедшие сутки враг потерял много техники и личного состава.

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В течение 19 мая авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также было нанесено 8 авиационных ударов по зенитно-ракетным комплексам российской оккупационной армии. Украинские воины в течение 19 мая уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА Shahed, 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции. Было также уничтожено 6 радиоэлектронных станций борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Ранее сооьбщалось, что российские войска ежедневно теряют под Бахмутом по батальону в сутки. В боях на Бахмутском направлении враг убитыми и ранеными потерял до 70 тысяч захватчиков.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают контрбатарейную борьбу на левом, временно оккупированном берегу Херсонщины, а также уничтожают другие вражеские цели на этом направлении. В частности, 18 мая там был уничтожен российский автономный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром".

Как сообщал OBOZREVATEL, пока российские оккупанты на захваченных в Украине территориях готовятся к контрнаступлению ВСУ, их семьи в РФ жалуются из-за "тревожности". Так, жена захватчика испугалась из-за действий Сил обороны и призвала своего мужа "не геройствовать".

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