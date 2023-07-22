ВСУ мужественно держат оборону на Купянском направлении и закрепляют позиции в направлении Мелитополя и Бердянска – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 40 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на 5 направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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В частности, на Купянском защитники Украины стойко удерживают оборону, а на Мелитопольском и Бердянском – продолжают наступление и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 22 июля.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью 22 июля ночью РФ снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Информация пока уточняется.

Кроме того, за прошедшие сутки противник нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и взрослого гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе пострадали Гончаровское Черниговской области; Стукаловка, Беловоды, Степное, Морозова Долина Сумской области и Гатище, Волчанские Хутора, Бочково, Круглое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды, Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса и Дибровы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса, Спирного и Дибровы Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили вражеские атаки в районе Григоровки, а от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Александро-Шультино, Ступочки, Дружковка и Клищиев.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новокалинового, Красногоровки, Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Острого, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Угледар, Пречистовка, Нескучное и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Красное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области; Дмитровка, Тягинка, Садовое, Днепровское, Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

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