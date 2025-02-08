ВСУ на Курщине отразили совместный штурм военных РФ и КНДР: враг задействовал только пехоту. Видео

Военные Вооруженных сил Украины отразили совместный штурм российских оккупантов и солдат КНДР в Курской области. Противник на этот раз задействовал только пехоту.

Видео дня

Феерическое видео с уничтожением врага было опубликовано в Telegram-канале 47-й Отдельной механизированной бригады "Магура". Там отметили, что россияне потеряли в этом штурме по меньшей мере роту живой силы.

"47 бригада "Магура" со смежниками останавливают новую массированную атаку РФ. На этот раз противник сменил тактику. Если раньше наступали в основном техникой, то сейчас бросили на штурм именно пехоту", – говорится в сообщении.

Атаки проводились многочисленными пехотными группами врага, одновременно исходившими из нескольких направлений. Штурм начался в полночь и длился всю ночь волнами атак, продолжавшихся более 16 часов.

Захватчики двигались на открытых полях. Кроме того, вражеских штурмовиков перевозили на багги и выгружали в узких участках, где они прятались под деревьями.

Наши защитники уничтожили противника с помощью боевых машин пехоты и кассетных снарядов.

"Наши воины продолжают крепко держать линию столкновения – по врагу отработали все подразделения 47 бригады. Мощно погасили врага Bradley и артиллерия кассетными снарядами под корректировкой разведроты", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля стало известно, что украинские десантники вместе с воинами других подразделений ВСУ в Курщине взяли в плен 21 военного РФ. Среди них – российские морпехи, украинец с оккупированной территории Запорожья, уроженец непризнанного Приднестровья, представители нацменьшинств страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января стало известно, что на одном из самых сложных оперативных направлений войны украинские защитники совершили налет и уничтожили позиции оккупантов. Группа сил специальных операций подошла вплотную к позиции врага. Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 кг пластической взрывчатки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!