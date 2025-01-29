Операторы ССО совершили налет и уничтожили позиции россиян: появились детали операции. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать позиции российских оккупационных войск. Ликвидировать личный состав защитникам помогла предварительная аэроразведка вражеских позиций.

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На одном из самых сложных оперативных направлений войны украинские военные совершили налет и уничтожили позиции россиян. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Операторы 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины нашли по меньшей мере четырех российских оккупантов, занявших блиндаж на прежней позиции Сил обороны. Воины тщательно спланировали налет на вражескую позицию и уничтожили захватчиков.

Группа Сил специальных операций дерзко вторглась вплотную к вражеской позиции на бронированном Humvee. Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов пластической взрывчатки на основе гексогена и тетранитропентаэритрита.

Мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку и остатки российских оккупантов. После успешной проведенной операции группа 3-го полка ССО отошла в безопасное место без потерь.

Напомним, 28 января стало известно, что на Курщине воины ССО ликвидировали северокорейских солдат и захватили важные трофеи. Среди них средства связи и документы, которые помогут раскрыть планы вражеской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Билинского продолжают эффективно уничтожать российских захватчиков. В этот раз в бригаде показали слаженную работу "черного батальона", методически разбирающего штурмовые группы врага в Курской области.

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