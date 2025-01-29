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Работает "черный батальон": в 36-й ОБРМП показали, как уничтожают штурмовые группы противника на Курщине. Видео

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
75
Работает 'черный батальон': в 36-й ОБРМП показали, как уничтожают штурмовые группы противника на Курщине. Видео

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Билинского продолжают эффективно уничтожать российских захватчиков. В этот раз в бригаде показали слаженную работу "черного батальона", методически разбирающего штурмовые группы врага в Курской области.

Видео дня

Соответствующие кадры показала пресс-служба 36-го ОБРМП. Николаевские морпехи доказывают свое мастерство в боевых действиях, не оставляя оккупантов ни одного шанса.

Видео демонстрирует мощную работу украинских защитников, уничтожающих вражеские силы, используя разнообразное оружие.

Противник несет серьезные потери, ведь каждая их атака сталкивается с сокрушительным ответом. Россияне пытаются бросать в бой новые силы, но "черный батальон" снова и снова их ликвидирует.

"Разбираем штурмовые группы противника в Курщине. Работает "черный батальон" николаевских морпехов", – отметили в пресс-службе бригады.

О количестве ликвидированных захватчиков пока не сообщается, но, судя по кадрам видео, результат работы "черного батальона" действительно поразителен.

Работает "черный батальон": в 36-й ОБРМП показали, как уничтожают штурмовые группы противника на Курщине. Видео
Работает "черный батальон": в 36-й ОБРМП показали, как уничтожают штурмовые группы противника на Курщине. Видео
Работает "черный батальон": в 36-й ОБРМП показали, как уничтожают штурмовые группы противника на Курщине. Видео
Работает "черный батальон": в 36-й ОБРМП показали, как уничтожают штурмовые группы противника на Курщине. Видео
Работает "черный батальон": в 36-й ОБРМП показали, как уничтожают штурмовые группы противника на Курщине. Видео
Работает "черный батальон": в 36-й ОБРМП показали, как уничтожают штурмовые группы противника на Курщине. Видео

Стоит отметить, что украинские воины накануне уменьшили численность российской оккупационной армии почти на 1700 захватчиков. Вместе с ними общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения достигли 834 670 человек. Также уничтожены 222 единицы военной техники и вооружений.

Напомним, 28 января стало известно, что в Курщине воины ССО ликвидировали северокорейских солдат и захватили важные трофеи. Среди них средства связи и документы, которые помогут раскрыть планы вражеской армии.

Также сообщалось, что в ГУР показали, как минусируют оккупантов, их транспорт и оборудование. "Демилитаризацию" разведчики назвали "уничтожением нечистые".

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