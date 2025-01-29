Работает 'черный батальон': в 36-й ОБРМП показали, как уничтожают штурмовые группы противника на Курщине. Видео

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Билинского продолжают эффективно уничтожать российских захватчиков. В этот раз в бригаде показали слаженную работу "черного батальона", методически разбирающего штурмовые группы врага в Курской области.

Видео дня

Соответствующие кадры показала пресс-служба 36-го ОБРМП. Николаевские морпехи доказывают свое мастерство в боевых действиях, не оставляя оккупантов ни одного шанса.

Видео демонстрирует мощную работу украинских защитников, уничтожающих вражеские силы, используя разнообразное оружие.

Противник несет серьезные потери, ведь каждая их атака сталкивается с сокрушительным ответом. Россияне пытаются бросать в бой новые силы, но "черный батальон" снова и снова их ликвидирует.

"Разбираем штурмовые группы противника в Курщине. Работает "черный батальон" николаевских морпехов", – отметили в пресс-службе бригады.

О количестве ликвидированных захватчиков пока не сообщается, но, судя по кадрам видео, результат работы "черного батальона" действительно поразителен.

Стоит отметить, что украинские воины накануне уменьшили численность российской оккупационной армии почти на 1700 захватчиков. Вместе с ними общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения достигли 834 670 человек. Также уничтожены 222 единицы военной техники и вооружений.

Напомним, 28 января стало известно, что в Курщине воины ССО ликвидировали северокорейских солдат и захватили важные трофеи. Среди них средства связи и документы, которые помогут раскрыть планы вражеской армии.

Также сообщалось, что в ГУР показали, как минусируют оккупантов, их транспорт и оборудование. "Демилитаризацию" разведчики назвали "уничтожением нечистые".

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