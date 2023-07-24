ВСУ на юге продвинулись на расстояние до 1,4 километра: продолжаются ожесточенные бои за Старомайорское

Силы обороны Украины добились частичного успеха на Бердянском направлении. Украинским бойцам удалось продвинуться в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра.

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Об этом сообщили в Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. Продолжаются упорные бои за населенный пункт Старомайорское.

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, украинские военные продолжают разминировать территории на юге и закрепляться на отбитых у оккупантов позициях.

"Главные усилия противник сосредоточивает на предотвращении пошагового продвижения украинских войск. Оккупанты предприняли неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного", – отметил спикер.

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