ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК ''Стрела-10'', передвижной пункт разведки и танк Т-62 оккупантов

Украинские военнослужащие продолжают систематически уничтожать личный состав и технику российской армии на временно оккупированной части Херсонской области. Существенные потери враг несет в результате работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ.

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Враг в свою очередь теряет артиллерийскую мощь на левобережной Херсонщине. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

В результате боевой работы по тщательно выверенным объектам и пунктам базирования врага ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Кроме того, в ОК "Юг" подтвердили уничтожение российского передвижного пункта разведки и управления, а также танка Т-62. Благодаря эффективной работе украинских защитников артиллерийская мощность врага уменьшена на 2 артустановки.

В ОК "Юг" отметили, что в течение прошедших суток российские террористы продолжали обстрелы, но их количество несколько уменьшилось. Если раньше фиксировалось более 90, то сейчас – более 60.

Напомним, на территории временно оккупированной части Херсонской области произошла "бавовна". Утром 19 марта взрывы прогремели в городе Каховка. По предварительным данным, взрыв произошел в месте дислокации российских оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что украинские военные фиксируют маневры российских войск на юге нашей страны. Руководство захватчиков таким образом задумало ввести Силы обороны Украины в заблуждение, но не всем солдатам ВС РФ нравится такая идея.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне установили патриотические билборды от благотворительного фонда Support Kherson. Таким образом активисты поддержали временно оккупированные населенные пункты региона. На них упомянули, в частности, Олешки, Каланчак, Чаплинку, Скадовск, Новую Каховку, Голую Пристань, Новотроицкое, а также полуостров Крым.

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