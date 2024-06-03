ВСУ начали работать западным оружием по Белгородской области РФ: командир батальона 'Ахиллес' рассказал о ситуации

Украинские подразделения на передовой уже начали получать боеприпасы в рамках пакета помощи от США. Следовательно, западным вооружением бойцы стали бить и по расположению врага в Белгородской области России.

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, за последнюю неделю Силы обороны стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении.

"Мы улучшаем свое положение. Проводится работа по выбиванию врага с занимаемых позиций. Дополнительно – по уничтожению его резервов, техники, других средств, которым он пытается действовать. В том числе и на территории РФ", – отметил военный.

Он подчеркнул, что именно там оккупанты размещают свои резервы, а также оттуда обстреливают украинские позиции и населенные пункты. Поэтому речь идет об ударах по размещению легкой и бронетехники российской армии, ее системах С-300/С-400, средствах ПВО и РЭБ.

"И это приносит свои плоды. Они находятся в состоянии, когда им нужно думать, как действовать дальше в вопросе своих возможностей дальнейшей оккупации Харьковской области. В связи с комплексным применением Силами обороны огневых средств, враг несет существенные потери в живой силе, технике, средствах", – рассказал защитник.

Он добавил, что благодаря военной помощи от США и других партнерских стран сегодня пушки ВСУ начали стрелять гораздо чаще, потому что боеприпасов стало больше.

Военный убежден: при максимальном накоплении предоставленных ресурсов, за 2,5-3 месяца Силы обороны смогут переломить в свою пользу ход боевых действий на ряде самых горячих участков фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны считают, что разрешение бить оружием Запада по РФ играет решающую роль в защите Украиной своей территории. Также это важно для будущих контрнаступательных операций ВСУ.

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