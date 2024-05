'Сыграет решающую роль': в ISW объяснили, что даст Украине разрешение от Запада на удары по территории РФ

В Белом доме одобрили изменение политики разрешения Украине использовать западное оружие большей дальности для ударов по территории России, но не приняли окончательного решения. Очередные сомнения и задержки продолжают предоставлять агрессору возможности накапливать силы у международной границы, готовя вероятное новое наступление.

Об этом заявил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули, что "зеленый свет" в этом вопросе сыграет решающую роль в защите украинцами своей территории, а также в будущих контрнаступлениях ВСУ.

Отмечается, что на днях американский лидер Байден одобрил изменение политики, позволяющее Украине использовать ракеты GMLRS (но не ATACMS) для ударов по России. Официальные лица США и люди, знакомые с этой политикой, уточнили, что он "незаметно" дал Киеву такое разрешение, чтобы ВСУ контратаковали только вражеские силы, проводящие нападения на севере Харьковской области.

Неназванный американский чиновник пояснил, что в целом Белый дом не изменил свою политику, запрещающую Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов на большие расстояния в других частях РФ. Но несколько советников Байдена подчеркнули The New York Times, что ограниченный отказ от прежней ограничивающей политики был "неизбежным", а ее "правильный разворот", скорее всего, еще будет сопровождаться ограничениями на то, как именно можно применять американское оружие против военных целей и сил в пределах границ России.

Хотя по данным газеты Washington Post, процитировавшей неназванного американского чиновника, США и до этого не предпринимали никаких ограничений на использование ВСУ предоставленных ими средств противовоздушной обороны для сбивания российских ракет или истребителей над территорией РФ, "если они угрожают Украине".

"Неясно, насколько далеко по Белгородской области США разрешают украинским силам наносить удары с использованием предоставленного ими оружия и будет ли Украине разрешено бить по скоплениям российских сил и техники в Курской, Брянской областях РФ", – отметили в ISW.

Аналитики акцентировали тот факт, что российские военные объекты за пределами непосредственной границы с Харьковской областью тоже являются законными военными целями. А продолжающиеся ограничения на удары по ним препятствуют способности Украины защитить себя от российской агрессии. Ведь у врага по-прежнему есть некое "убежище", в котором он может прикрывать свои силы, прежде чем они подойдут достаточно близко к Харькову или войдут в другие части на границе.

"Россия будет продолжать получать выгоду от любого частичного "убежища" до тех пор, пока западные государства будут продолжать вводить ограничения на способность Украины защищаться. США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России с помощью западного оружия", – заявили в ISW.

Пока некоторые европейские союзники Украины тоже продолжают заявлять о своей поддержке разрешения Украине использовать предоставленное Западом оружие для ударов по военным объектам в России. Среди них Чехия, Дания, Норвегия и якобы даже Германия. По оценкам ISW, изменение этой политики сыграет решающую роль в защите Украиной своей территории и будущих контрнаступательных операциях.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун предположил, что разрешение партнеров Украины на удары по территории РФ западным оружием не будет публичным. Он намекнул, что первыми об этом соответствующим образом должен узнать агрессор.

