'Нет проблем': в Чехии не возражают против ударов ее оружием по территории РФ

У Чехии "нет проблем" с использованием Украиной боеприпасов, поставленных Прагой, для ударов по целям на территории РФ. Кроме того, партнеры должны одобрить новую, более жесткую стратегию противодействия российской агрессии.

Такое заявление перед встречей министров иностранных дел НАТО в Праге сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Его слова передает DPA.

Дипломат, в частности, отметил, что использование оружия включает "атаки, которые обязательно должны произойти на российской территории".

"Союзники должны забыть об осторожном подходе и одобрить новую, более жесткую стратегию противодействия российской агрессии, которая должна включать полное снятие ограничений на применение западного оружия против РФ", – добавил глава МИД Чехии.

Он подчеркнул, что Украина не должна воевать с одной рукой, завязанной за спиной, и должна иметь право противиться варварскому вторжению России даже на ее территории.

Напомним, уже тринадцать государств официально разрешили Украине атаковать западным оружием территорию врага. Это сделали Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Нидерланды и Канада. 30 мая в список присоединились еще две европейские страны – Дания и Норвегия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев не может использовать западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял ее при условии, что она не будет использоваться для атак вне Украины.

– Позже появилась информация, что Германия может разрешить Украине с помощью западного оружия бить по территории страны-агрессора. Но сделает это очень осторожно.

– Швеция первой разрешила Украине использовать поставленное им оружие для уничтожения целей на территории РФ.

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