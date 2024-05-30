'Первые об этом узнают россияне': Ягун предположил, что разрешение на удары по территории РФ западным оружием не будет публичным. Видео

Не все страны, оказывающие военную помощь Украине, также предоставляют и разрешения украинцам использовать их оружие на территории РФ. Однако по логике войны такое разрешение может быть и не публичным.

Так считает военный эксперт, бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун. Как он отметил в подкасте OBOZ.Talk, "уже не так долго осталось, чтобы увидеть финал этой истории", и первыми его увидят именно захватчики.

Ягун напомнил информацию, что Украина уже якобы использовала и Storm Shadow, и Patriot по территории России.

"Может, и об использовании ATACMS услышим вскоре, и с разрешением, как говорится, задним числом. Я думаю, что это не будет публичное заявление. Это так же, как появление самолетов в нашем небе. Никто не будет объявлять, что самолеты залетели, самолеты приземлились, самолеты начинают боевые действия. Я думаю, что первыми об этом узнают именно россияне, а не мы", – отметил он.

По мнению эксперта, захватчики уже понимают или начинают понимать. что ситуация меняется.

"Поступает вооружение, поступает боеприпасы, самолеты на подходе. И это все меняет картину войны кардинально. И это окно возможностей закрывается где-то в конце июня. Поэтому и нам говорили, что самая критическая ситуация будет в мае и до середины июня", - заметил Ягун.

Эксперт добавил, что россияне "выдыхаются с октября месяца держать свой наступательный потенциал".

"Россия для этого делает невероятные усилия, не считаясь ни с материальными потерями, ни, самое ужасное, даже с человеческими потерями. Им безразлично, что там происходит на фронте. Им главное держать, как говорится, марку. Эта марка, я думаю, что скоро будет блеклой и точно потемнеет", – считает Ягун.

Украина выйдет на новую фазу войны "точно и однозначно до саммита НАТО", но возможно и до саммита Мира в Швейцарии. И именно на последнем может прозвучать разрешение от США использовать их оружие в полном обїеме по территории России, предположил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, поскольку именно Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ, она имеет полное право использовать для обороны все доступные средства. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиала

Фактически он поддержал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Ранее похожую позицию по ограничению применения западных вооружений высказала министерка обороны Нидерландов. Кайса Оллонгрен заявила, что Украина имеет право бить по территории РФ западным оружием и что это не должно быть темой для дискуссий.

Но последним по этому поводу высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, чем вызвал определенный ажиотаж. Он, пусть и очень осторожно, но поддержал позицию французского лидера относительно того, что Украина имеет полное право наносить удары по военным базам в РФ, откуда происходят атаки на украинские города и села.