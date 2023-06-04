ВСУ накрыли огнем новоприбывших зэков-мобиков в Харьковской области: много раненых

Бойцы Вооруженных сил Украины каждый день наносят необратимые потери российским оккупантам. На этот раз они накрыли огнем новоприбывших зэков-мобиков в Харьковской области. В итоге силы РФ получили множество раненых захватчиков.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 июня. Там подчеркнули, что российские оккупанты продолжают нести большие потери в живой силе.

"Установлено, что в одно из подразделений российских оккупационных войск, действующих на временно захваченной территории Харьковской области, в течение недели для усиления прибыл личный состав из числа бывших осужденных граждан российской федерации в количестве около 500 человек", – сказано в сообщении.

Однако воины ВСУ сразу же начали операцию по ликвидации российских оккупантов.

"После нанесения огневого поражения Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа вновь прибывшего подкрепления получили ранения различной степени тяжести, в частности, и не совместимые с жизнью", – добавили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что после этого события около 80 человек самовольно покинули свои позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины во время боев на фронте 3 июня ликвидировали 470 военных армии РФ. В целом на 466-й день полномасштабной войны на украинской земле нашли свою смерть уже 209 940 захватчиков.

А контрразведчики СБУ прицельными выстрелами уничтожили четыре единицы зенитных ракетных комплексов оккупантов. В частности, защитники сожгли ЗРК "БУК-М1" и три "ТОР-2М".

Украинская авиация поразила живую силу врага в Скадовском районе Херсонщины. Со своей стороны ракетно-артиллерийские и зенитные войска уничтожили 10 оккупантов и 11 единиц их техники и вооружения.

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