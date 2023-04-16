ВСУ нанесли 15 ударов по районам скопления врага и сбили российский самолет – Генштаб

За прошедшие сутки, 15 апреля, Силы обороны Украины отразили более 60 атак противника на самых горячих участках фронта: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам.

Видео дня

Также защитники Украины сбили вражеский самолет Су-25. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 16 апреля.

Успешно отработали по врагу и подразделениям ракетных войск и артиллерии, поразив 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.

Российские обстрелы

Несмотря на большие потери, враг не прекращает террора мирных украинцев. За сутки противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Нови на дополняется...