ВСУ направляют усилия на срыв наступательных планов врага: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 субботы, 18 января на фронте произошло 89 боевых столкновений. Больше всего сражений зафиксировано на Покровском направлении, также горячо на Новопавловском, Торецком и Лиманском направлениях.

Видео дня

Ситуация на линии столкновения остается сложной, Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов врага и уничтожают его личный состав и технику. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, в субботу от огня российской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Тимофеевки Харьковской области; Зализный Мост Черниговской области; Поповка, Сосновка и Прогресс Сумской области.

Какая ситуация на фронте 18 января

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских войск в районе Волчанска.

На Купянском враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Глушковка подверглась удару КАБом.

На Лиманском направлении армия России совершила девять атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Першотравневое, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Четыре боя на 16:00 продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек. На Марково враг сбросил два КАБа.

На Торецком направлении произошло 16 атак в районах Торецкого, Крымского и Щербиновки. Украинские воины уже отбили десять из них, бои продолжаются, говорится в сводке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 28 атак противника, четыре боя продолжаются.

На Новопавловском направлении россияне атаковали 12 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Отрадное, Разлив, Веселое и Темировку.

На Ореховском направлении войска РФ совершили один штурм в районе Новоданиловки.

На Приднепровском враг один раз безрезультатно пытался штурмовать позиции Сил обороны.

В Курской области продолжается операция ВСУ. Украинские воины отразили там пять атак, продолжаются три боя. Враг нанес 224 артиллерийских удара, в том числе четыре – изРСЗО.

На Северском и Гуляйпольском направлениях агрессор активных действий с начала суток не проводил, сообщили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ДШВ ВСУ на Волчанском направлении захватили в плен шестерых оккупантов во время вражеского штурма. Россияне штурмовали здание, где украинские десантники держали оборону, бой длился три часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!