ВСУ не дают оккупантам закрепиться: в Генштабе рассказали о ситуации в Харьковской области, где продолжаются жестокие бои. Карта

На Харьковском направлении, на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска, украинские защитники отошли во избежание потерь. Однако ВСУ не позволяют российским оккупантам закрепиться на захваченных позициях и проводят контратакующие действия.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона. Враг находится под постоянным огневым контролем нашей артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны.

Всего за сутки на Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 18 атак противника.

На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска, из-за огневого влияния и штурмовых действий врага, наши подразделения для сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области, похоже, замедлились. Цель оккупантов в этом районе – не проникнуть вглубь региона, а создать "буферную зону" вдоль международной границы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГШ ВСУ заявили, что инженерные войска постоянно обустраивают оборонительные рубежи по всей линии столкновения с врагом и, в частности, вдоль границы между Украиной и Россией. С начала 2024 года только на Харьковщине "были установлены десятки тысяч мин".

Также президент Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что в вопросе боев на Харьковщине и Донетчине пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая. "Наши воины – они уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться: все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности харьковские", – рассказал глава государства.

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