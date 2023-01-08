ВСУ – об ''операции возмездия'' от минобороны РФ: сродни уничтожению всех наших HIMARS

В Вооруженных силах Украины прокомментировали заявления российского минобороны об "операции возмездия" после уничтожения сотен оккупантов в ПТУ Макеевки. Заявления агрессора о якобы убитых в Краматорске ночью 8 января "600 украинских военнослужащих" столь же "правдивы", как и "отчеты" об уничтоженных украинских HIMARS.

Видео дня

Об этом в комментарии "Общественного" заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, РФ не способна наносить высокоточные удары.

Так, в ночь на 8 января российские оккупанты нанесли удар по Краматорску, повредив значительное количество зданий. К счастью, люди во время обстрелов не пострадали.

Однако в стране-агрессоре после очередных террористических атак на Краматорск поспешили придумать себе "победу", заявив, что якобы провели "операцию возмездия" за уничтоженных в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь сотен мобилизованных россиян.

"В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка командованием объединенной группировки российских войск реализована операция возмезидя. За прошедшие сутки российскими средствами разведки были раскрыті и достоверно подтверждені по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске", - заявили в России.

Российское командование решило не быть мелочным – и приписало себе "уничтожение более 600 украинских военнослужащих". В реальности российского МО удары наносились по общежитию №28, где якобы находились более 700 украинских военных и общежитию №47, где дислоцировались еще более 600 украинских воинов.

В ВСУ над очередной "победой" пропагандистов от российского МО посмеялись.

В комментарии "Общественному" Череватый подчеркнул, что заявление Минобороны РФ не соответствует действительности, потому что у российских войск нет возможности наносить высокоточные удары.

"Эта информация столь же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS", – заявил он, намекая на то, что, согласно российским "сводкам", оккупанты якобы уничтожили по меньшей мере 27 американских систем из 20 поставленных США в Украину.

Такая откровенная ложь нужна России, чтобы перебить истерику россиян из-за сокрушительного удара по базе захватчиков во временно оккупированной Макеевке.

"Это - информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", - добавил спикер Восточной группировки войск.

Напомним, ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что российские оккупанты в ночь на 8 января обстреляли ракетами Краматорск в Донецкой области. Под прицелом террористов из РФ снова оказалась гражданская инфраструктура. В частности, значительные повреждения получили здания двух городских школ, а также 8 многоквартирных домов и гаражи горожан.

Именно этот теракт оккупанты назвали "операцией возмездия" за удар ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь. Там, под завалами здания, где командование РФ собрало сотни российских "мобиков", по предварительным оценкам погибли около 400 захватчиков, еще ориентировочно 300 получили ранения.