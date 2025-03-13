ВСУ обезвредили еще 1200 захватчиков и 19 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки отминусовали около 1200 российских оккупантов. Также обезвредили 174 единицы их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 13 марта 2025 года общие потери личного состава войск страны-агрессора в войне против нашей страны достигают 890 250 (убитыми и ранеными). Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 71 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 28 983).

Воины уничтожили 19 артиллерийских систем (всего 24 409), две боевые бронированные машины (21 432), один танк (10 307) армии РФ.

Кроме этого, бойцы сожгли еще 81 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 40 355).

Данные относительно остального вооружения и техник ВС РФ остались неизменными: за время войны отминусовано уже 3777 единиц спецтехники, 3121 крылатую ракету, 1314 РСЗО, 1103 средства ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода разбили танковую колонну врага на Торецком направлении. Во время боя защитники уничтожили два танка, еще два наспех отошли, бросив свой десант на произвол судьбы.

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