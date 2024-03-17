ВСУ обезвредили 1160 оккупантов и 28 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки "демилитаризовали" на фронте 1160 личного состава армии РФ. А в целом с начала полномасштабной войны бойцы обезвредили 430 740 живой силы врага.

Также в списке потерь оккупантов есть много техники и вооружения, в частности 128 единиц защитники уничтожили накануне. Обновленные цифры озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, в течение 16 марта украинские воины сожгли 28 артиллерийских систем (всего 10 634), 24 боевых бронированных машин (12 997), 11 танков (6790), одно средство ПВО (720) врага.

В небе защитники сбили четыре российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 8272). В металлолом бойцы превратили 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 14 073) и 11 – специальной техники (1723) захватчиков.

За время от полномасштабного российского вторжения (753 суток назад) Силы обороны уничтожили также 1922 крылатые ракеты, 1017 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку оккупационных войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий подсчитал, что ВСУ уничтожили 1/14 часть армии РФ от всего мобилизационного ресурса около 10-14 миллионов. По его прогнозам, страна-агрессор может формировать новые группировки общей численностью более 400 тыс. оккупантов.

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