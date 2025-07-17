ВСУ обезвредили 1190 оккупантов и четыре российских танка за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боестолкновений на фронте за прошедшие сутки отминусовали около 1190 российских оккупантов. Также уничтожили 453 единицы вооружения и техники войск РФ.

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С начала полномасштабной войны защитники обезвредили уже примерно 1 038 650 личного состава армии страны-агрессора. Данные о потерях врага по состоянию на 17 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне больше всего защитники отминусовали российских беспилотников оперативно-тактического уровня – 250 (всего уже 46 414).

Кроме этого, бойцы обезвредили 43 артиллерийские системы (всего 30 438), четыре танка (11 029), одну боевую бронированную машину (22 996) и средство ПВО (1197) ВС РФ. Также сожгли 154 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всех 55 383).

За время этой войны ВСУ уничтожили и 3932 единицы специальной техники, 3491 крылатую ракету, 1440 РСЗО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля они ГУР уничтожили российских операторов дронов на Запорожье. Вблизи временно оккупированного Токмака они высадили в воздух вражеский УАЗ 452 вместе с захватчиками и беспилотником "Скат 350М".

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