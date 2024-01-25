ВСУ обезвредили за сутки десятки танков, артсистем и 950 солдат армии РФ

Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали на фронте 950 российских оккупантов. Так, общие потери живой силы армии РФ на украинской земле достигли 379 610 солдат и офицеров.

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Накануне наши воины также уничтожили десятки танков, ББМ, артсистем и машин оккупантов. Об этом 25 января сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По его данным, всего бойцы Сил обороны "демилитаризовали" за сутки 213 единиц вражеской военной техники и вооружения. В частности, 59 российских артиллерийских систем (в общем 9067), 42 боевые бронированные машины (11 621), 30 танков (6257), одну РСЗО (972) и одно средство ПВО (660).

В небе воины сбили 35 БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 7033) и две крылатые ракеты (1844) российских войск.

Также ВСУ отминусовали 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 12 044) и четыре – спецтехники (1420) оккупантов.

А с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла еще и 331 самолет, 324 вертолета, 23 корабля/катера и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение одних суток на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 200 российских БПЛА и отминусовали 394 оккупанта . Также защитники сожгли 54 единицы разной военной техники врага.

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