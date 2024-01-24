Силы ПВО сбили две вражеские ракеты возле Днепра, обломки упали на предприятие: есть раненый

Над Днепровским районом днем 24 января силы ПВО сбили две вражеские ракеты. Обломки одного из них упали на предприятие в Днепре.

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Есть раненый, а также повреждения здания и техники. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Защитники из Воздушного командования "Восток" уничтожили 2 ракеты. Их сбили над Днепровским районом. Обломки упали на одно из предприятий в Днепре. Раненый 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Есть повреждения здания и техники", – отметил он.

Напомним, мощную атаку город Днепр пережил 29 декабря. Тогда в облцерне прогремел ряд взрывов, после которых, в частности, горел ТЦ и был поврежден роддом. Тогда Россия убила в Днепре шесть человек. Еще 30 получили ранения. Среди травмированных был и ребенок.

Также сообщалось, что накануне 24 января Россия устроила новую атаку на Украину. Захватчики били по мирным украинским городам ракетами с Ту-95МС и баллистикой. Под вражеским ударом оказались Киев и пристоличная область, Сумщина и Харьков. И именно в этом восточном облцентре атака привела к тяжелым последствиям.

По состоянию на 14 часов известно о десяти жертвах удара РФ: днем спасатели под завалами нашли еще два тела.

Ранения получили более 50 харьковчан.

Впрочем, спасатели продолжали поиски, ведь получили информацию, что под завалами могут оставаться еще два человека. Они и были найдены мертвыми 24 января.