РФ потеряла в Украине 550 тысяч живой силы: за сутки минус 1150 тысяч оккупантов

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 179 единиц вооружения и военной техники российской армии. В боях обезвредили еще 1150 живой силы захватнического войска.

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С начала войны на украинской земле уже отминусовали 550 990 разного ранга военнослужащих ВС РФ. Данные о потерях врага по состоянию на 7 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины сожгли еще 40 артиллерийских систем (всего 14 937), 16 боевых бронированных машин (15 645), два танка (8155), одно средство ПВО (879) захватчиков.

В небе защитники сбили одну российскую крылатую ракету (всех 2352) и 53 беспилотника оперативно-тактического уровня (11 862).

Также уничтожены 50 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 20 103), 16 – специальной техники (2495).

Кроме этого, с начала войны Силы обороны обезвредили 1115 РСЗО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины поразили пункт управления 66-й бригады ВС РФ в районе временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине. Дронами была уничтожена станция тропосферной связи и электропитательная станция, были потери и среди захватчиков.

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