ВСУ обезвредили 1740 захватчиков и 31 вражеский танк за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отменяли в боях по меньшей мере 1740 российских оккупантов. Так, за время полномасштабной войны войска РФ понесли уже 484 030 безвозвратных и санитарных потерь в живой силе.

Накануне воины также уничтожили 186 единиц военной техники и вооружения врага. Об этом 13 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что кроме большого количества личного состава, защитники обезвредили 42 боевые бронированные машины (всего 14 417), 31 танк (7485), 15 артиллерийских систем (12 487), четыре РСЗО (1070) армии РФ.

С неба бойцы приземлили 26 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 9936) и сбили три крылатых ракеты (2197).

Воины ВСУ также отминусовали 59 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 16 878) и шесть – специальной техники (2048).

С начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны проредили ряды ВС РФ на 797 средств ПВО, 350 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили еще один российский "Солнцепок" – тяжелую огнеметную систему ТОС-1А. Вслед за этим защитники ликвидировали "службу эвакуации" техники оккупантов.

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