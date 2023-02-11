Украинские воины одним выстрелом уничтожили САУ оккупантов. Видео

Воины Вооруженных сил Украины показали уничтожение еще одной единицы военной техники армии РФ. Вражеская самоходная артиллерийская установка загорелась после одного удачного выстрела наших защитников.

Видео дня

Ликвидацию подтверждают кадры, снятые украинским дроном. Соответствующее видео 10 февраля опубликовала пресс-служба 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка на YouTube-канале. Где именно был снят ролик, не уточняется (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

В сообщении отмечается, что у артиллеристов бригады был удачный день. "Один выстрел – минус единица вражеской техники... Снова хороший результат сотрудничества с побратимами из дружеской бригады", – написали в 59-й ОМПБр Сухопутных войск ВСУ.

На видео видно, что захватчики спрятали установку в лесополосе. Судя по всему, наши дроны выявили ее и скорректировали огонь артиллерии.

После "бавовны" над САУ оккупантов поднялся густой дым, а потом и языки пламени.

Добавим, что за минувшие сутки (10 февраля) Силы обороны сожгли 19 артиллерийских систем противника, 9 танков, 3 единицы специальной техники, 8 машин, 3 БПМ, 1 средство ПВО российской армии. К количеству ликвидированных оккупантов прибавилось еще 1140 солдат. Более детально со статистикой потерь врага можно ознакомиться по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее снайперы из 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода устроили ловушку российским захватчикам, которые шастали в лесопосадках на востоке нашей страны.

– Воины 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев и 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" показали, как уничтожили технику россиян под Угледаром Донецкой области.

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