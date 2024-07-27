ВСУ остановили 37 штурмовых атак окупантов за одни сутки на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 122 боевых столкновения. Только на Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий российских оккупантов.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 08:00 27 июля. Отмечается, что накануне оккупанты ударили по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетного удара с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, в том числе сбросили 117 КАБов. Кроме этого, враг совершил 4636 обстрелов, из них 71 – из реактивных систем залпового огня.

Авиаударам со стороны российской армии подвергся ряд населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. В то же время, украинские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".

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