ВСУ остановили попытки врага продвинуться вглубь нашей территории: на фронте произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

В течение понедельника, 17 февраля, по всем направлениям фронта произошло 122 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском, Новопавловском и Купянском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар двумя ракетами, 53 авиационных удара с применением 67 КАБов, а также использовал для поражения 1067 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил около 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение", – отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тополь, Силы обороны успешно отразили три попытки агрессора продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий возле Петропавловки, Глушковки, Загрызового и в направлении Новоосинового. Украинские подразделения отразили все атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Заречного и Ямполевки. Получили отпор.

На Северском направлении враг один раз атаковал в направлении Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах Часова Яра и Васюковки, две попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло пять боеприкосновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка. Сейчас продолжаются два боя.

На Покровском направлении противник 44 раза атаковал в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Променя, Лысовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного. Наши защитники отбили 36 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 325 оккупантов, из них 163 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, семь БпЛА, тяжелую огнеметную систему "ТОС-2" и две единицы автомобильной техники, также повредили два автомобиля, мотоцикл, две антенны управления БпЛА и три артиллерийских системы.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 21 атаку захватчиков в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. Бои не утихают в пяти локациях.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

На Курщине Силы обороны отразили восемь штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, на Новопавловском направлении войска страны-агрессора России продолжают штурмы и пытаются применять для этого колонны бронированной техники. Ситуация там непростая, есть проблемные участки.

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