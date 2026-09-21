ВСУ осуществили успешный перехват реактивного дрона новым перехватчиком SPYS: что известно об украино-немецкой разработке. Видео

Новый БпЛА SPYS, разрабатываемый немецко-украинским производителем Quantum WIY Industries, может стать новым средством противодействия российским дронам-камикадзе. Этот перехватчик смог успешно поразить вражескую реактивную "Герань-5".

Видео дня

Соответствующее видео 21 сентября было опубликовано Telegram-каналом German Aid to Ukraine. Это независимый аналитический онлайн-проект, который отслеживает военную, финансовую и гуманитарную помощь, оказанную Киеву со стороны Берлина во время полномасштабного российского вторжения.

"Пока украинские производители в срочном порядке совершенствуют средства противодействия новым, значительно модернизированным российским беспилотникам "Герань-5", из Германии также поступили хорошие новости", – написал автор блога.

От надежного источника он получил запись перехвата "Герани-5" новым беспилотником SPYS.

Главные истории дня

На видео видно, что SPYS подлетел к реактивному российскому дрону-камикадзе снизу, после чего произошел взрыв, обезвредивший вражескую цель.

"Насколько мне известно, он все еще проходит боевые испытания, но первые перехваты уже происходят!" – добавил автор сообщения.

Что известно о перехватчике SPYS

Производитель описывает SPYS как высокоскоростной зенитный БпЛА, способный уничтожать ударные и разведывательные дроны в воздухе.

"Высокая динамика полета позволяет быстро сокращать дистанцию до цели и перехватывать ее до вхождения в защищенную зону", – заявили в компании Wiy Drones Ukraine.

SPYS оснащен встроенными технологиями искусственного интеллекта, дневными и тепловизионными камерами, интегрируется со штатным ПО WIY, радарами и другими источниками целеуказания.

Как писал OBOZ.UA, 18 сентября на саммите нового формата C8 (Карпатской восьмерки) Владимир Зеленский заявлял, что успешные тесты прошли перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами" от двух украинских компаний.

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