ВСУ осуществили успешный перехват реактивного дрона новым перехватчиком SPYS: что известно об украино-немецкой разработке. Видео
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Новый БпЛА SPYS, разрабатываемый немецко-украинским производителем Quantum WIY Industries, может стать новым средством противодействия российским дронам-камикадзе. Этот перехватчик смог успешно поразить вражескую реактивную "Герань-5".
Соответствующее видео 21 сентября было опубликовано Telegram-каналом German Aid to Ukraine. Это независимый аналитический онлайн-проект, который отслеживает военную, финансовую и гуманитарную помощь, оказанную Киеву со стороны Берлина во время полномасштабного российского вторжения.
"Пока украинские производители в срочном порядке совершенствуют средства противодействия новым, значительно модернизированным российским беспилотникам "Герань-5", из Германии также поступили хорошие новости", – написал автор блога.
От надежного источника он получил запись перехвата "Герани-5" новым беспилотником SPYS.
На видео видно, что SPYS подлетел к реактивному российскому дрону-камикадзе снизу, после чего произошел взрыв, обезвредивший вражескую цель.
"Насколько мне известно, он все еще проходит боевые испытания, но первые перехваты уже происходят!" – добавил автор сообщения.
Что известно о перехватчике SPYS
Производитель описывает SPYS как высокоскоростной зенитный БпЛА, способный уничтожать ударные и разведывательные дроны в воздухе.
"Высокая динамика полета позволяет быстро сокращать дистанцию до цели и перехватывать ее до вхождения в защищенную зону", – заявили в компании Wiy Drones Ukraine.
SPYS оснащен встроенными технологиями искусственного интеллекта, дневными и тепловизионными камерами, интегрируется со штатным ПО WIY, радарами и другими источниками целеуказания.
Как писал OBOZ.UA, 18 сентября на саммите нового формата C8 (Карпатской восьмерки) Владимир Зеленский заявлял, что успешные тесты прошли перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами" от двух украинских компаний.
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