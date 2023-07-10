ВСУ освободили 169 кв. км к югу от начала наступления, что сопоставимо с площадью Одессы – Генштаб

С начала нынешнего контрнаступления Силы обороны Украины освободили 169 квадратных километров территории на южном направлении фронта. Они продвинулись на 8,6 километра в сторону Мелитополя и Бердянска.

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Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. Его слова на брифинге процитировал Military Media Center, координируемый Министерством обороны.

По его словам, только на прошлой неделе во время наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись более чем на километр.

"В целом продвижение на этих направлениях со времени начала наступления составляет 8,6 км", – заявил спикер.

За прошедшую неделю на юге было освобождено от присутствия вражеских войск более 10 кв. км украинской земли.

Всего же, добавил он, с начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны освободили от российских оккупантов 169 кв. км.

"Это примерно соразмерно с площадью города Одесса. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности", – отметил Ковалев.

Ранее американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал о контрнаступлении Украины против российских оккупантов. Журналисты попытались объяснить, почему операция продвигается "медленно" – в первую очередь указали на сильное заминирование территорий и мощные укрепления войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные показали, как под прикрытием артиллерии продолжают штурмовать позиции врага в степях Запорожской области. Защитники подчеркнули, что каждый метр дается слишком тяжело, потому что стоит чьей-то жизни.

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