Поля заминированы, а армия РФ выстроила оборону: WSJ рассказали о том, как проходит контрнаступление ВСУ

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал о контрнаступлении украинских войск против российских оккупантов. В частности, журналисты попытались объяснить, почему операция продвигается "медленно" – прежде всего, указали на сильное заминирование территорий и мощные укрепления россиян.

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В статье подчеркнули, что украинские войска, которые уступают в вооружении и численности и столкнулись с глубоко окопавшимся врагом, пытаются провести одну из самых сложных операций, которые только могут быть осуществлены вооруженными силами. Отмечается, что российские воины потратили месяцы на строительство оборонительных сооружений, в частности, бункеров, противотанковых ловушек и минных полей.

"Для российских сил, ранее в этом году пытавшихся захватить больше украинских территорий, наступление не увенчалось успехом, однако удерживать оборонные позиции будет легче", – отметил в комментарии изданию специалист в области безопасности Брукингского института в Вашингтоне Майкл О'Хенлон.

Также журналисты пообщались с украинскими военными, которые объяснили, что оккупанты возвели, в частности, на временно оккупированной территории Запорожской области "километры извилистых, соединенных между собой траншей, некоторые из которых укреплены бетоном или покрыты ветками и землей, чтобы их было трудно обнаружить при помощи дронов". Кроме того, поля сильно заминированы, а, по меньшей мере, в двух случаях, по словам украинских бойцов, тела их убитых побратимов также были заминированы.

Военные объяснили: чтобы взять эти позиции, район нужно сначала накрыть артиллерийским огнем, а затем продвигаться вперед с помощью бронетехники, чтобы задействовать пехоту. Однако нехватка танков и другой бронетехники затрудняет реализацию этой стратегии.

Напомним: британский военный историк Лоуренс Фридман объяснил, что украинское наступление не захлебнулось, как пытаются в стиле роспропаганды убедить некоторые "специалисты", а все еще впереди. Оно имеет четко просчитанную цель: голодать, растягиваться и бить, когда Силы обороны истощают врага перед прорывом.

Наблюдатели, которые больше симпатизируют Украине, волновались из-за того, что кампания контрнаступления "началась плохо". Историк же отмечает, что это было отрезвляющим напоминанием о том, что ВС РФ, несмотря на все их недостатки, также могут приспособиться к требованиям войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть новые "жесты доброй воли" на юге и востоке страны в исполнении армии РФ. Он отметил, что оккупанты уже хорошо научились бежать с поля боя под натиском ВСУ;

– также Резников приветствовал решение США о передаче кассетных боеприпасов, которые помогут деоккупировать захваченные Россией территории с меньшими рисками для жизни украинских воинов. В то же время, Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять их для ударов по территории РФ или в украинских городах.

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