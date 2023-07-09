Работают бойцы 'Магура': как идет наступление на Запорожском направлении. Видео

Украинские военные под прикрытием артиллерии продолжают без устали штурмовать позиции российских оккупантов в степях Запорожской области. Наступление усложняется сильным заминированием территорий, каждый метр дается слишком тяжело, потому что стоит чьей-то жизни.

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О ходе контрнаступления украинских сил на юге рассказали в сюжете ТСН. Отмечается, что на указанном направлении работают, в частности, бойцы 25-го отдельного батальона 47 ОМБр "Магура" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы туда заходим и сталкиваемся с минными заграждениями везде – на полях, в посадках. Мы тратим время, чтобы их пройти. К сожалению, это имеет свою цену. Мы теряем людей из-за артобстрелов", – рассказал журналистам боец с позывным "Янки".

Бойцы отметили, что оккупанты хорошо приготовились к украинскому наступлению. Кроме тотального минирования территорий, россияне построили мощную эшелонированную оборону, разбросанную в шахматном порядке, нарыли траншеи.

"Они вылезают то справа, то слева, то сбоку. Мы сначала не понимали, что происходит. Мы идем, но не такими темпами, как хотелось бы", – добавил боец с позывным "Кордон".

Пока защитники продвигаются вперед, по ним "работают" все вооружения оккупантов – от самолетов до артиллерии.

Напомним: американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал о контрнаступлении украинских войск против российских оккупантов. В частности, журналисты попытались объяснить, почему операция продвигается "медленно" – прежде всего, указали на сильное заминирование территорий и мощные укрепления россиян.

СМИ пообщались с украинскими воинами, которые объяснили: чтобы взять вражеские позиции, район нужно сначала накрыть артиллерийским огнем, а затем продвигаться вперед с помощью бронетехники, чтобы задействовать пехоту. Однако нехватка танков и другой бронетехники затрудняет реализацию этой стратегии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW отметили, что 8 июля Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта. Они продвинулись на южном фланге Бахмута, продолжили наносить удары по районам сосредоточения оккупантов в глубине тыла Луганщины и уничтожают склады российской техники, оружия и боеприпасов на юге;

– Министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть новые "жесты доброй воли" от армии РФ на юге и востоке.

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