ВСУ отбили атаки оккупантов на Купянском направлении, враг пытается интегрировать захваченные территории в свою инфосреду – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сошлись с войсками РФ в более чем 20 боевых столкновениях. Защитники успешно отбили атаки врага восточнее Берестового на Харьковщине и продолжают сдерживать его наступление в районах Марьинки и Победы.

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В то же время оккупанты не прекращают осуществлять незаконную интеграцию временно захваченных территорий в свою информационную среду. О последних новостях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 31 июля.

Сегодня ночью РФ нанесла ракетный удар по городу Харьков, а за прошедшие сутки совершила четыре ракетных, 42 авиационных удара и 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс – Сумской; Волчанск и Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки оккупантов восточнее Берестового на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам от врага подверглись Фиголовка, Новомлынск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении ВС РФ нанесли авиаудары в районах Белогоровки на Луганщине и Ивановки, Серебрянки, Спорного на Донетчине. Артобстрелам от них подверглись Невское и Белогоровка, Торское, Спорное, Берестовое и Раздолевка.

На Бахмутском направлении захватчики нанесли авиаудары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Клищеевка, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное.

На Авдеевском направлении оккупанты тоже ударили из авиации – в районе Авдеевки. Обстреляли более 15 населенных пунктов из артиллерии, в том числе Александрополь, Новобахмутовку, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Нетайлово и Невельское на Донетчине.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Марьинку, Победу, Новомихайловку, Георгиевку и Острое.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиаудар в районе Старомайорского, обстреляли Благодатное, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Он нанес авиаудар в районе Змиевки на Херсонщине. Артиллерийским российским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди которых Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Дмитровка, Берислав, Веселое, Антоновка, Херсон, Берегово и Велетенское – Херсонской. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Страна-агрессор РФ и дальше осуществляет незаконную интеграцию временно оккупированных территорий в свою информационную среду. Так, в населенный пункт Милово Луганской области прибыли военнослужащие оккупационной армии для подключения городской связи и интернетсети к российским операторам – прокладывают кабели связи с территории России.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Защитники уничтожили четыре ударных дрона "Шахед-136" и четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владимир Гулима рассказал, что армия России прилагает немалые усилия для усиления обороны своих рубежей. Часто такая оборона имеет несколько уровней, в частности, минные поля, противотанковые рвы, затопленные территории. Однако в районах, захваченных с 2014 года, линии обороны укреплены особенно сильно.

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