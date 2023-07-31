Все залито бетоном: полковник объяснил, как враг защищает 'старые' оккупированные территории

Армия страны-оккупанта России прилагает немалые усилия для усиления обороны своих рубежей. Часто такая оборона имеет несколько уровней, в частности, минные поля, противотанковые рвы, затопленные территории. Однако в районах, захваченных с 2014 года, линии обороны укреплены особенно сильно.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима. "За это время – а идет десятый год – там уже все залито бетоном. Там использованы специальные инженерные сооружения, которые нуждались в определенных ресурсах и определенном времени", – отметил он.

Но на помощь Силам обороны Украины приходят кассетные боеприпасы. "Очень позитивным для продвижения наших войск стало то, что мы наконец получили кассетные боеприпасы. Они очень эффективны против таких глубокоэшелонированных фортификационных сооружений", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что за время с начала войны России против Украины в 2014 году украинская армия также успела существенно закрепиться на определенных участках фронта.

"Та самая Авдеевка, Марьинка – с самого начала полномасштабного вторжения наши позиции фактически остаются на тех же рубежах. Это свидетельствует о том, что стационарные укрепления представляют собой очень серьезное препятствие для противника", – подчеркнул Гулима.

Он добавил, что оборона новых рубежей врага не столь прочна. "Что касается новых оккупационных оборонных сооружений, то среди них также есть и металлические, и бетонные, но их гораздо меньше. Здесь в основном деревянные или земляные укрепления, которые легче преодолевать, чем стационарные укрепления", – пояснил эксперт.

Впрочем, по его словам, и более укрепленные оборонительные сооружения врага, и менее прочные нуждаются в наличии там сил. "Все эти линии обороны ничего не значат без должного прикрытия огневыми средствами, без пребывания на них личного состава. Именно поэтому на отдельных направлениях россияне были вынуждены перебрасывать личный состав со второй на первую линию обороны, а там оставляли лишь очередные огневые средства. Это также работает в нашу пользу", – заметил полковник.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Россия стягивает наиболее подготовленные подразделения по всем направлениям. Так оккупанты пытаются остановить наступление Вооруженных Сил Украины.