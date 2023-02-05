ВСУ отбили атаки оккупантов возле 9 населенных пунктов, в Донецкой области больницы забиты ранеными россиянами – Генштаб

Российская оккупационная армия сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области, а также Верхнекаменское, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

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Путинские войска продолжают вести оборону ранее захваченных рубежей по другим направлениям, обстреливают позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 февраля.

В течение суток противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона. К тому же высокой остается угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Бояро-Лежачи – Сумской и Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Великий Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под огневым влиянием были Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня российских оккупантов пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы в очередной раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях влиянию всего спектра вражеской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Егоровка, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Щербаки Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому российские оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали. Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии.

Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию РФ возвращено около 600 человек указанной категории.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, диктатор Владимир Путин хочет доказать российскому народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, а потому снова нападет на Украину. Не исключено, что к атаке оккупанты попытаются прибегнуть весной.

Ранее сообщалось, что наступательные операции российской оккупационной армии вряд ли будут нацелены на город Запорожье с западной линии фронта – с Донецкого направления. Первоначальная цель путинских террористов – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские официальные лица продолжают предупреждать о намерении РФ провести решительное наступление на Донбассе в феврале или марте 2023 года. В ISW отметили, что Путин также может создавать условия для дальнейшей переброски оккупантов через границу в северо-восточные районы Украины.

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