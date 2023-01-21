ВСУ отбили атаки около 12 населенных пунктов, у оккупантов уже нет, где размещать раненых – Генштаб

За прошедшие сутки 20 января российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 15 авиационных ударов по украинским городам. Также враг произвел 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.

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В свою очередь подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Краснопоповка Луганской области, а также Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка на Донетчине. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 января.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся определенные подразделения противника, однако наступательных группировок врага не обнаружено. Силами и средствами вооруженных сил РФ, переброшенными в Беларусь, активно ведется разведка объектов сопредельных государств, включая Украину.

От артиллерийского и минометного огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелече, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка, Фиголевка и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянка, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Площанка, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Марганец и Никополь Днепропетровской области, а также Антоновку и Херсон. Среди гражданского населения есть пострадавшие.

Противник ежедневно несет потери в развязанной им войне. По имеющейся информации, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали. Также, в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы заменены все врачи, там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.

Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и 4 по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также, наши защитники сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР". Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 2 района сосредоточения и боеприпасов оккупантов.

Напомним, власти США посоветовали Украине дождаться получения последней партии военной помощи от Вашингтона и подождать, пока украинские военнослужащие не закончат военные учения.

Ранее сообщалось, что новая военная помощь не только позволит украинцам обороняться, но и позволит начать собственные наступательные операции, чтобы вернуть оккупированные Россией территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вопрос с танками для Украины может быть решен до грядущей весны. Тогда, по его словам, Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление.

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