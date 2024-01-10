ВСУ отбили атаки врага на семи направлениях: произошло 42 боевых столкновения – Генштаб

В Украине 10 января (по состоянию на 18:00) произошло 42 боевых столкновения. Оккупационные войска Российской Федерации пытались продвигаться вперед на семи направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском, а на Херсонском на левобережье Днепра намеревались вытеснить Силы обороны из занимаемого плацдарма.

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О ситуации на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке, опубликованной вечером в среду (686 сутки полномасштабной российской агрессии). Обстановку на востоке и юге Украины в ведомстве назвали сложной.

10 января захватчики совершили два ракетных и 29 авиационных ударов, 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, а также жертвы среди мирного населения страны.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано. Часть подразделений ВС Беларуси выполняет задачи в районах вблизи границы с Украиной.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ сохраняют присутствие в приграничных районах, ведут диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают украинские населенные пункты с территории России, наращивают минно-взрывные заграждения вдоль госграницы с Украиной. Противник нанес авиаудары в районах Вильчей и Ольховаткой Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Гремячка Черниговской области, Фотовыж, Родионовка, Волфино, Высокое, Середина Буда Сумской области, Гатище, Плетеневка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили пять атак возле Синьковки. Там враг пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Петропавловки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты три атаки восточнее Тернов и Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Российский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Торское, Григоровка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши Герои отбили вражескую атаку у Клещиевки. Захватчики открыли огонь из артиллерии и минометов по более чем 10 населенных пунктах. Среди них Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены девять атак у Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 10 атак неподалеку от Первомайского и Невельского. Здесь оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Марьинки и Новомихайловки, где противник семь раз пытался прорвать нашу оборону и нанес свыше 20 авиационных ударов в районе Новомихайловки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Водяное, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении защитниками отбиты четыре атаки вблизи Работино и западнее Вербового, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговское, Волшебное, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области. ВС РФ совершили обстрелы из РСЗО в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки, Кизомис на Херсонщине.

Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят российской армии значительные потери.

10 января авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск ударили по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы врага.

Как ранее писал OBOZ.UA,ухудшение погоды в Украине повлияло на ситуацию на поле боя, в частности на левобережье Херсона, где украинские воины удерживают плацдарм. С одной стороны, порывистый ветер мешает россиянам атаковать наши позиции Сил обороны, применяя тактическую авиацию, с другой – труднее стало работать и украинской аэроразведке.

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