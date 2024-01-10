В ОК 'Юг' рассказали, как повлияла погода на ситуацию на левобережье Херсонщины

Стремительное ухудшение погодных условий в Украине повлияло на ситуацию на поле боя, в частности – на левобережье Херсона, где украинские воины удерживают плацдарм. С одной стороны, порывистый ветер мешает россиянам атаковать позиции Сил обороны по тактической авиации, с другой – труднее стало работать и украинской аэроразведке.

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Усугубляют ситуацию и сильные морозы, которые на днях ударили по Украине, между тем враг пытается бить по логистике Сил обороны. О том, что происходит сейчас на левобережье Херсонщины, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в марафоне "Суспільне. Спротив".

Несмотря на морозы и непрерывные штурмы оккупантов, подчеркнула она, украинские воины продолжают удерживать плацдарм на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Находящиеся на правом берегу подразделения Сил обороны используют все возможности для поддержки побратимов на временно оккупированной части региона.

Усложняет ситуацию стремительное ухудшение погодных условий в Херсонской области: там продолжаются морозы и порывистый ветер. С одной стороны, ветреная погода мешает россиянам наносить удары по позициям украинских воинов с тактической авиации. С другой – защитники тоже столкнулись с определенными трудностями.

"Сложнее стало работать и нашей аэроразведке, однако мы продолжаем уничтожать и в контрбатарейной борьбе, и в штурмовых столкновениях российские подразделения. Они продолжают штурмовать, не оставляют попыток выбить нас из плацдарма. С нашей стороны продолжается работа по его удержанию. Это сложная работа с учетом морозов", – рассказала Гуменюк.

В настоящее время в фокусе внимания российских захватчиков – логистика для подразделений Сил обороны на левобережье. Защитники сильно зависят от переправы, поэтому враг прилагает максимальные усилия для ее усложнения.

"Однако пока погода не столь критична, чтобы полностью урезать эту логистику. Мы используем все возможности для поддержки наших подразделений там. За прошедшие сутки уничтожили около 25 самих оккупантов и 15 единиц техники. В том числе автотехники, на которой они пытались доставить туда усиление", –подчеркнула спикер.

По ее словам, накануне, 9 января, россияне предприняли девять попыток штурмовать позиции украинских воинов на левобережье Херсонщины. Ни одна из них не была успешной.

Напомним, ранее в ISW рассказали о больших проблемах у российских войск на левобережье Херсонщины. Захватчики жалуются на плохую коммуникацию с командованием, нехватку средств РЭБ для противодействия украинским дронам и на то, что Силы обороны Украины уничтожают до 90% российской техники в районе Крынок.

Также сообщалось, что в России снова раздаются призывы о масштабном наступлении на Харьковщину. Россияне требуют создания в этом регионе "буферной зоны" во избежание обстрелов Белгородской области с территории Украины. Однако состояние российской армии сегодня не позволяет ей успешно производить подобные широкомасштабные наступательные операции.